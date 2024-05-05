Esenyurt'ta Tabancayla Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Esenyurt'ta eline aldığı tabancayla etrafa rastgele ateş açtığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed N.K. isimli şahıs elindeki tabancayla gündüz vakti sokak ortasında etrafa rastgele ateş açtı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaşmasının ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası Muhammed N.K., olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Muhammed N.K., Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL