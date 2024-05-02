Samsun'da Lise Öğrencilerine Siber Güvenlik Semineri

Samsun'un Havza ilçesinde lise 9 ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik siber farkındalık ve güvenli internet konulu seminer düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY Projesi kapsamında Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde, lise 9 ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik seminer düzenledi.

Seminerde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlar tarafından SİBERAY Projesi, ulusal ve uluslararası platformda siber güvenlik, teknoloji ve güvenli internet kullanımı, yasadışı bahis, dijital okuryazarlık, teknoloji bağımlılığı, sosyal medya kullanımı ve siber zorbalık konularında 450 öğrenciye bilgi verildi.