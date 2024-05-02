Dilan Polat sağlık durumu nasıl? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Sosyal medya platformlarında Dilan Polat'ın arkadaşı Canan Toprak, çarpıcı iddialarda bulundu. Toprak, Dilan Polat'ın kendisine zarar verdiğini belirterek, "Kolları, yüzü, bacakları her yeri kesik, kendini öldürmeye çalışıyor" dedi. Peki, Dilan Polat sağlık durumu nasıl? Dilan Polat hastanede mi, cezaevinde mi?

DİLAN POLAT SAĞLIK DURUMU NASIL?

Dilan Polat'ın arkadaşı Canan Toprak, Polat'ın cezaevinde zor günler geçirdiğini ve kendine zarar verdiğini belirtti. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Toprak, Polat'ın kolları, yüzü, bacakları gibi her yerinin kesik olduğunu ve kendini öldürmeye çalıştığını iddia etti. Ayrıca Toprak, "Beni artık vicdanım kaldırmıyor. Dostumun çığlıklarına kulaklarımı kapatamıyorum" şeklinde ekledi.

DİLAN POLAT SERBEST Mİ?

Polat çifti hakkındaki soruşturma devam ederken, yapılan tutukluluk incelemesinde Savcı, Dilan Polat, Engin Polat ve diğer tutuklu isimlerin, "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan dosyanın geldiği aşama da dikkate alınarak tahliyelerini istedi. Savcı, "Örgüt kurma ve yönetme" suçu ile "kara para aklama" suçu bakımından ise dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek tutukluluklarının devamını istedi.