Gonca Vuslateri, erken doğum yaparak kızı Asya'yı kucağına aldı

Ekim 2023'te hamile olduğunu duyuran Gonca Vuslateri, geçen hafta erken doğum yaparak kızı Asya'yı kucağına aldı.

Doğumdan sonra günlerce sessiz kalan Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından anne olduktan sonra ilk paylaşımını yaptı.

Doğumunu ve kızına kavuşma anını anlatan Vuslateri, yazdığı yazıyla takipçilerini duygulandırdı.

İşte Gonca Vuslateri'nin paylaşımı:

"BU GECE DOĞUM OLABİLİR"

"Hoş geldin Asya Mone. Levent, Ankara'da ve bir gün sonra yanıma gelecek. Küçük bir kasılma ve kedim anında kucağımda, yırtınıyor... Haberciymiş meğer. Kasılmalar artıyor.

Yalnızca kontrol için gittiğim hastanede 'NST yükseliyor bu gece doğum olabilir' deniyor ve hoop Gonca sezaryene! Kordonumuz 40 santimetre, kısa zaten normale giremezmişiz. Kocam yolda..."

"Ameliyathanede Aretha Franklin eşliğinde 'You make me feel like a natural woman' şarkısını (yorulmadan dinlediğim tek şarkıdır) dinleyerek Asya geliyor... Solunum biraz uyumlanamıyor başta pırpır ederken canlanıyor ellerim de boş kalıyor haliyle manidelerdeki gibi."

"HAYAT, BEN PLANLAR YAPARKEN BAŞIMA GELENLER MİYDİ?"

"Oksijenini alırken doğum sonrası kızımı görmeye gidiyorum. Babası da gelmiş, biraz ağlıyorum tabii. Hayat ben planlar yaparken başıma gelenler miydi bilemiyorum."

"Süt gelmesi lazım nasıl gelecek diye endişe ederken Asya'yı küvezde solunuma bağlı görünce yüzümden akan gözyaşlarım bile süte dönüşüyor çünkü kendine acıyan bir anne bir bebek için zaman kaybından başka bir şey değildir deyip odama gidip sağıyorum.

İlk gün 40 cc'ye yakın geliyor. Herkes takdir ediyor kimileri de çok şaşkın... Ben alışkınım kendime oysa. Uğruna kendimi feda ettiğim bir konu var ise sonuçları canımı acıtmaz."

"Asya'ya sütler gidiyor. Kendi sütümün sesini eski bir radyo gibi plastik bir zeminde çırılçıplak haliyle duyarken kızımın şapkası yollanıyor. Onu kokluyorum. ve sütlerim çoğalıyor."

"İki gün sonra kavuşuyoruz. 'Abartılacak bir şey yok anne' diye geliyor kızım ama masayı kurmuşuz. Sütler hazır bekliyordu. Ben hep korkardım çocuk yapma fikri hakkında konuşurken bile 'yahu ben bebek tutamam düşürürüm Allah korusun çok küçükler' ve daha neler.."

"SENİ TUTUYORUM KIZIM, KORKMA"

"Onu kucağıma aldığım 3. fotoğrafta şöyle ağlamıştım: Seni tuttum kızım. Seni tutuyorum. Korkma. Şimdi içimdeki çocuk yıllardır beklediği oyun arkadaşını buldu."

"Allah'a bin şükür.. Arayan, gelen tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz."