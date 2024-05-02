DİLAN POLAT intihar mı etti? Dilan Polat kendini öldürmeye mi çalışıyor?

Sosyal medya platformlarında Dilan Polat'ın arkadaşı Canan Toprak, çarpıcı iddialarda bulundu. Toprak, Dilan Polat'ın kendisine zarar verdiğini belirterek, "Kolları, yüzü, bacakları her yeri kesik, kendini öldürmeye çalışıyor" dedi. Bu açıklama, daha önce sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelen Nihal Candan'ı hatırlattı ve Toprak'ın paylaşımına "Nihal Candan'a mı özendi?" şeklinde yorumlar geldi. DİLAN POLAT intihar mı etti? Dilan Polat kendini öldürmeye mi çalışıyor? İşte ayrıntılar...

DİLAN POLAT İNTİHAR MI ETTİ?

Nihal Candan, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlamalarla tutuklanan Candan kardeşlerden biriydi. Ancak, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Candan'ın, sağlık sorunlarından dolayı 37 kiloya kadar düşmesi ve kuaföre gidip sokaklarda dolaşması, kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu. Candan kardeşler, 13 kişiyi 10 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla tutuklanmıştı. Ardından, Dilan Polat hakkında da bir iddia ortaya atıldı.

DİLAN POLAT KENDİSİNE ZARAR MI VERİYOR?

Dilan Polat'ın arkadaşı Canan Toprak, Polat'ın cezaevinde zor günler geçirdiğini ve kendine zarar verdiğini belirtti. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Toprak, Polat'ın kolları, yüzü, bacakları gibi her yerinin kesik olduğunu ve kendini öldürmeye çalıştığını iddia etti. Ayrıca Toprak, "Beni artık vicdanım kaldırmıyor. Dostumun çığlıklarına kulaklarımı kapatamıyorum" şeklinde ekledi.

Dilan Polat'ın arkadaşının paylaşımına "Dilan Polat'ın Nihal Candan'a mı özendi?" ve "Nihal'i gördü demek ki" gibi yorumlar geldi.