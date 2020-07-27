Aksaray'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Ergül Aktaş idaresindeki 50 DD 808 plakalı kamyon ile Mustafa Küçük kontrolündeki 51 ABD 145 plakalı otomobil Aksaray-Konya kara yolunun 55. kilometresinde çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Küçük, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA