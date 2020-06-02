Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
02.06.2020 21:09 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:09
Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı üzerinde Elif Çimenler idaresindeki 01 AEC 798 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Betül Koyuncu'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Koyuncu başından yaralandı.
Çevreden toplanan vatandaşlar yaralı Koyuncu'ya ilk müdahalede bulundu.
Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Koyuncu Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA