Gaziantep'teki kaza sonucu ölü sayısı 9'a yükseldi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton tankerinin karşı şeride geçerek yolcu minibüsünü biçtiği kazadan bir acı haber daha gelerek ölü sayısı 9'a yükseldi.

Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hassa yolu mevkiinde meydana gelmişti. Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden 56 AAB 043 plakalı Mehmet G. yönetimindeki beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa yönüne seyir halinde olan Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarpmıştı. Kazada ölü sayısı 9'a yükseldi. Yaralanan 11 kişiden 2'si taburcu olurken diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazada ölü sayısının 9'a yükseldiği ve ölenlerden 4'ünün öğrenci olduğu bildirildi. Yaralanan 11 kişiden 2'sinin taburcu olduğu, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. - GAZİANTEP