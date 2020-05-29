Adana'da cuma namazı, salgın sonrası belirlenen alanlarda ilk kez kılındı
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Adana'da cuma namazı, salgın sonrası belirlenen alanlarda ilk kez kılındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Adana'nın Pozantı, Tufanbeyli ve Çukurova ilçelerinde cuma namazı belirlenen yerlerde kılındı.

Adana'da cuma namazı, salgın sonrası belirlenen alanlarda ilk kez kılındı
29.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:38

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Adana'nın Pozantı, Tufanbeyli ve Çukurova ilçelerinde cuma namazı belirlenen yerlerde kılındı.

Pozantı ilçesinde vatandaşlar mesafe ve maske kuralına uyarak ilçe stadında saf tuttu.

İlçe Müftüsü Seyfullah Aruk'un, okuduğu cuma hutbesinin ardından vatandaşlar namazlarını kıldı.

Tufanbeyli ilçesinde de vatandaşlar cuma namazını ilçede bulunan güreş alanı ve camilerin avlusunda kıldı.

Namaz öncesi sağlık görevlileri tarafından belirlenen alanlara gelen vatandaşların ateşi ölçüldü.

Vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinde cuma namazlarını kıldı.

Çukurova ilçesinde ise vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyup, maske takarak cuma namazlarını Çoban Dede Kuş Cenneti'ndeki piknik alanında kıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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