ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
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ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı

02.10.2020 08:10 | Son Güncelleme: 02.10.2020 08:14
ABD Başkanı Trump ve eşi koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania ile kendisinin koronavirüs (Covid -19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania ile kendisinin koronavirüs (Covid -19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Trump, danışmanı Hope Hicks'in koronavirüse yakalanmasının ardından test sonuçlarını beklerken eşi Melania ile birlikte karantinaya gireceklerini açıklamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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