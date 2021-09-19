A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün Stefan Kuntz olduğunu açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün Stefan Kuntz olduğunu açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır. İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi

 TFF, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

TFF, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

 Son Dakika: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen Stefan Kuntz oldu

Son Dakika: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen Stefan Kuntz oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Rüya Tabirleri Murat Kurum Binali Yıldırım
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Eser Yenenler
Spor Domagoj Vida Marcao Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Sultan Selim Güzel Sözler Hulusi Akar Adnan Menderes Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 16:56:31. #1.12#