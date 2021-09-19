A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün Stefan Kuntz olduğunu açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır. İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri