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Sabri Sarıoğlu, amatör spor kulübünün açılışına katıldı

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Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın efsanelerinden olan Sabri Sarıoğlu, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde faaliyetlerine başlayan Taşkıranlar Samsungücü Spor Kulübü'nün açılışına katıldı.

Yıllarca Galatasaray ve A Milli Takım formasını terleten Sabri Sarıoğlu, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde amatör spor kulübünün açılışına katıldı.

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın efsanelerinden olan Sabri Sarıoğlu, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde faaliyetlerine başlayan Taşkıranlar Samsungücü Spor Kulübü'nün açılışına katıldı. Burada yaşları 7 ile 14 arasında değişen çocuklarla bir araya gelen Sarıoğlu, yoğun ilgiyle karşılandı. Sarıoğlu'yla fotoğraf çekilmek için birbiriyle yarışan çocuklar, sevgilerini 'Sabri reis' sloganları atarak paylaştılar. Genç futbolcu adaylarıyla tek tek ilgilenen Sarıoğlu, kendisine karşı olan yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Sabri Sarıoğlu Galatasaray Tekirdağ Spor Futbol Spor Güncel Haberler

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