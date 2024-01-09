A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'ı ziyaret etti.

Galatasaray, Süper Lig'in ertelenen 16'ncı haftasında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ederek teknik direktör Okan Buruk ve futbol direktörü Cenk Ergün ile bir araya geldi.