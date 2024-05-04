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Herkes onu konuşuyor! Hamit Altıntop'un A Milli Takım için ettiği laflara bakın

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A Milli Takım Futbol Sorumlusu Hamit Altıntop, katıldığı bir programda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Programa damga vuran an ise Altıntop'un, "Benim Türk futboluna Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok" demesi oldu. Altıntop'un o sözleri büyük tepki çekti.

A Milli Takım Futbol Sorumlusu Hamit Altıntop, katıldığı bir programda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

SEMİH'İ NEDEN KADRODAN ÇIKARDILAR?

Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçları öncesi kadroya çağırılan ve daha sonra Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy, futbol gündeminde çok sert eleştirilere sebep olmuştu. Bu kararı kimin verdiği merak edilirken, Hamit Altıntop bu konuyla ilgili ve "milli takıma menajerler oyuncu gönderiyor" iddiasına da açıklık getirdi.

"MONTELLA İLE BİRLİKTE KARAR VERDİK"

Yıldız futbolcunun kadrodan çıkarılması hakkında kararı Montella ile beraber aldıklarını belirten Altıntop, "Semih Kılıçsoy kendisi de yıprandığını söylüyor. "Oyuncunun öyle bir şey söylediğini bilmiyorum." Feyyaz Uçar öyle açıkladı. Beşiktaş tarafı 'mobbing' kelimesini kullanıyor. Mobbing ne ya? Sizin oyuncunuz iki Avrupa maçına çıkıyor iki gol atıyor ve değeri artıyor. Biz bu şekil geleceğe daha iyi hazırlanacağını düşünüyoruz. Geçmişte örnekler var. Milli takım formasını erken giyen kaybolabiliyor. Biz bu kararı Montella ile verdik. Biz geleceğe hazırlama anlamında onu kadroya almak istedik. Maksat ortamı görmesi, hayal etmesi ve hocanın da Semih'i tanıması. Hemen büyük top yapıldı, büyük balon yapıldı. Semih belki yazın kendi kulübünden ayrılacak ama Milli Takım'da devam edecek. Ömür boyu biz kendisiyle olacağız. O taraftan böyle bir tepki gelmesi bizi şaşırttı" ifadelerini kullandı.

"BENİM TÜRK FUTBOLUNA TÜRK FUTBOLUNUN BANA İHTİYACI OLDUĞU KADAR İHTİYACIM YOK"

"Ben o konuda mütevazi olmayacağım. Benim Türk futboluna Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok. Bazı X'te şov yapan arkadaşlar bu durumu farklı yerlere çekebilirler. Ben vatanımı seviyorum, Türk futbolunun bana ihtiyacı var. İnsanlar farklı düşünebilir ama çok da umurumda değil. Almanya'da güzel bir turnuva oynayıp tarih yazmak istiyoruz. Bu turnuva da olmazsa bile gelecek turnuvalarda büyük başarılar kazanacağız" dedi.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor

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