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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Y. Adana Demirspor yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi

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Y. Adana Demirspor'un, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı maçı takip eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirspor yöneticileriyle kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya Mario Balotelli de katıldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Y. Adana Demirspor yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Y. Adana Demirspor'un, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile dün evinde oynadığı karşılaşmayı takip eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bu sabah Adana Demirspor yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya İtalyan futbolcu Mario Balotelli de katıldı.

Mavi- lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Metin Korkmaz, Asbaşkanımız Gökhan Göktürk, Sportif Direktörümüz Alper Aslan, Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve Yardımcı Antrenörümüz Serkan Damla bu sabah A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ve A ve U21 Milli Takımları İdari Müdürü Mert Tuncay ile kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi" denildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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