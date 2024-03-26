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A Milli Futbol Takımı Avusturya karşısına farklı kadro ile çıktı

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dört gün önce Macaristan ile oynanan hazırlık maçının 11'inden 9 değişiklik yaparak Avusturya karşısına çıktı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında Ernst Happel Stadyumu'nda Avusturya ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlılarda Teknik Direktör Vincenzo Montella, dört gün önce Puskas Arena'da Macaristan ile oynanan özel maçın 11'inden 9 değişiklik yaparak Avusturya karşısına çıktı. İtalyan çalıştırıcı, bir önceki mücadeleye 11'de başlayan Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'na, bu müsabakada da görev verdi.

Milli takım, Avusturya maçına şu 11'le başladı:

"Uğurcan Çakır - Mert Müldür, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Cenk Özkacar - Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler - Kenan Yıldız."

Arda Güler milli takımda ikinci kez 11'de

İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki futbolcu Arda Güler, milli takım kariyerinde ikinci kez bir maça 11'de başladı. Arda, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda 16 Haziran 2023 tarihindeki Letonya mücadelesiyle ay-yıldızlı formayı 11'de ilk defa sırtına geçirmişti.

Arda, ayrıca Avusturya müsabakasıyla birlikte altıncı kez A Milli Futbol Takımı için mücadele etti.

Merih Demiral 5 maç sonra 11'e döndü

Ay-yıldızlı takımda Merih Demiral, yaşadığı sakatlık sonrası 5 maç sonra 11'de kırmızı-beyazlı formayı giydi. Son olarak Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül 2023 tarihinde oynanan Ermenistan karşılaşmasına 11'de başlayan Merih, söz konusu mücadeleden dört gün sonra Japonya maçında ise oyuna sonradan dahil olmuştu.

26 yaşındaki futbolcu, bu süreçte Avrupa şampiyonası elemelerinde Hırvatistan, Letonya, Galler müsabakalarını kaçırırken, Almanya ve Macaristan'la oynanan hazırlık maçlarını kaçırdı.

Türk taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı

A Milli Futbol Takımı'nı, Türk taraftarlar da yalnız bırakmadı. Farklı ülke ve şehirlerden Viyana'ya gelen çok sayıda Türk futbolsever, Ernst Happel Stadyumu'nda kırmızı-beyazlı takıma destek verdi. - VİYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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