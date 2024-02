UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2024 | Uluslar Lig'inde Türkiye'nin rakipleri kim oldu, hangi ülkeler?

UEFA Uluslar Ligi'nde A, B, C ve D liglerinde mücadele edecek olan 16 takım, 4'erli gruplarda karşılaşacak. Çift devreli lig sistemiyle gerçekleştirilecek maçların ardından B, C ve D liglerinde grup birincileri üst lige yükselecekler. UEFA Uluslar Lig'inde Türkiye'nin rakipleri kim oldu, hangi ülkeler ile mücadele edeceği gündeme geliyor. UEFA Uluslar Ligi kura çekimi sonuçları 2024! Uluslar Lig'inde Türkiye'nin rakipleri kim oldu, hangi ülkeler?

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2024

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı. Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada B Ligi 4. Grup'ta yer alacak. Kura çekiminde A Milli Takım'ın B Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi yapıldı. UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele edecek olan Türkiye'nin rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu.

2024/25 UEFA Uluslar B Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri şu şekilde:

GRUP B4: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye

B Ligi'ndeki diğer eşleşmeler şöyle:

GRUP B1: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan

GRUP B2: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan

GRUP B3: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan

TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak. B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek. A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak. C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde: