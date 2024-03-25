A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçında değişikliklere gidecek

Hazırlık maçında yarın deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, kadroda değişikliklere gideceğini ancak sahada yine savaşan bir takım görmek istediğini söyledi.

Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Ernst Happel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu Merih Demiral ile katıldı.

Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşlarına sevgilerini ileterek sözlerine başlayan İtalyan teknik adam, "Macaristan maçına nazaran tabii ki farklı değişikliler görebilirsiniz. Geçen maçta başlamayan oyuncularla başlamak istiyorum. Ama yine de cesaretli, maçı sonuna kadar kovalayan, yüreğini ortaya koyan takımımızı tekrar görmek istiyorum. Her hocanın isteği son 20 metrede biraz daha isabetli olan tarafta bizim olmamızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Macaristan ve Avusturya'nın farklı tarzda takımlar olduğunu aktaran Vincenzo Montella, "İki farklı takım kurguları farklı ama baskı yemediklerinde yine çok benzer şekilde 3+1 formasyonuyla oyun kurmaya yatkınlar. Bu maç bizim için çok önemli bir test. Son 4 maçta yenilmeyen ve gol yemeyen bir takımdan bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

Montella, "Özellikle genç oyuncular Arda, Kenan ve Can'ın durumları ayrıca merak ediliyor. Bu üç oyuncunun mental ve fiziksel durumları nasıl?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bazen unutuyoruz ama Avrupa Şampiyonası'nda en genç milli takımlardan biri olacağız. Hoca olarak her zaman deneyim kazanmalarını tercih ediyorum. Hem bizimle vakit geçirmelerini hem de mümkün olduğunda onlara dakika kazandırmak istiyoruz. Biliyorsunuz temel bir detay var kendi kulüplerinde de alan ve zaman bulmaları gerekiyor ki gelişebilsinler. Dengelerini kaybetmezlerse geleceği çok sağlam olan üç futbolcudan bahsediyoruz. Benim tarafımdan şöyle bir düşünce var, sadece şimdiki zaman için değil gelecekte de bizler için çok önemli oyuncular olacaklar. Antrenmanlarına iyi şekilde devam ediyorlar ve geçen gün de hepsi oynadı."

"Tabiri caizse kendisine (Hakan) şampiyon diyorum"

Montella, İtalyan bir gazetecinin Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımdaki durumu hakkındaki bir sorusunu şöyle yanıtladı:

"Türk basını da gördü ki son maçta milli takım kariyerindeki en iyi performansını gösterdiğini söyleyebiliriz. Nasıl bir muazzam futbolcuyla sahip olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Böyle şampiyon futbolcular her zaman eleştiriye açık oluyorlar. Bazı insanlar onların performans vermediğini düşündüğünde her zaman eleştiri olur, bunun da normal olduğunu düşünüyorum. Tabiri caizse kendisine (Hakan) şampiyon diyorum. Çünkü çok büyük bir futbolcu. Dünya standardında bir orta saha oyuncusu olduğunu söyleyebilirim."

İtalyan teknik adam, EURO 2024 için ideal 11'ini belirlemeye ne kadar yakın olduğu yönündeki bir soruya, "Dürüst olmak gerekirse tahminde bulunmak çok zor. Çok büyük bir futbolcu grubuna sahibiz. Sezon sonu yaklaştığında bazı futbolular neredeyse 60 maç oynamış olacak, o yüzden kendi kafanızda ideal bir 11 modern futbolda yoktur. Çünkü oynanan maçların seviyesi çok farklı. Sadece 11 futbolcu oynamıyor. Hem zihinsel hem fiziksel olarak umarım kimsede sorun olmaz ve ona göre en doğru şekilde kararlarımızı vermeye çalışacağız." şeklinde yanıt verdi.

Milli futbolcu Merih Demiral: "Mili formaya döndüğüm için çok mutluyum"

Ay-yıldızlı ekibin savunma oyuncularından Merih Demiral, yarın oynayacakları Avusturya karşılaşmasının ciddi bir test olduğunu söyledi.

Hazırlıklarının iyi gittiğini belirten Merih, "Macaristan'a yenildik ama oyun olarak iyi bir oyun ortaya koyduk. Antrenmanlarımız da gayet iyi gidiyor, hazırlık dönemi kısa bir süre olsa da hocamız gerekli toplantılarla ve antrenmanlarla gerekeni yapıyor. Yarın çok önemli bir maçımız var. Avusturya çok güçlü bir rakip, inşallah elimizden geldiğince kampı en iyi şekilde bitiririz." ifadelerini kullandı.

Merih, performansı hakkında gelen soruyu, "Sakatlık dönemim oldu, milli takımdan uzak kaldım. Her futbolcu milli takımın içinde bulunmak ister. O dönem benim için biraz zordu ama şimdi milli formaya döndüğüm için çok mutluyum. Sakatlığım geçti oynamaya başladım, her şey yolunda. İnşallah yarınki maç da bizim için iyi geçer ve kampı güzel bitiririz." şeklinde yanıtladı.

Milli futbolcu, "Zirve dönemindeki Merih'i yeniden görecek miyiz?" sorusuna, "Herkesin zirve dönemi oluyor. Şu an gayet formda olduğumu düşünüyorum. Sakatlık geçirdim, Atalanta döneminde son 3 ayda oynamamıştım. Transfer oldum hemen üstüne sakatlık geçirdim, sahalardan uzak kaldım. Farklı bir ülkedeydim, oraya alışmam gerekiyordu. O dönemler benim için çok zordu. Ama son 1 ayda tüm maçlarda oynadım kendimi gayet iyi hissediyorum, formda olduğumu düşünüyorum çok daha tecrübeliyim. Bu zorluklar bana çok şey kattı. Çok daha iyi olacağıma inanıyorum. İyi çalışıyorum, çok profesyonel yaşıyorum. Çok daha iyi olacağıma inanıyorum." yanıtını verdi.

Merih, bıyık bırakması hakkında ise "Yeni imajımla ilgili çok soru geliyor. Şu an böyle rahat ediyorum, beğenenler ve beğenmeyenler oluyor ama şu an böyle iyi gözüktüğümü düşünüyorum. İnşallah siz de öyle düşünüyorsunuzdur." sözlerini kullandı.