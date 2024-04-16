A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Corendon Alanyaspor'u ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'u ziyaret etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu ve Teknik Direktör Fatih Tekke ile bir araya gelerek sohbet etti. Ziyarette A Milli Takımının Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino ile A Milli Takım ve 21 Yaş Altı Milli Takımının İdari Müdürü Mert Tuncay da yer aldı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, ziyaretin anısına Montella, Polino ve Tuncay'a üzerinde isimleri yazan formalar hediye etti.

Sohbetin ardından futbolcularla bir araya gelerek antrenmanı takip eden Montella, Başkan Hasan Çavuşoğlu'na misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek başarı diledi.

Başkan Hasan Çavuşoğlu da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Montella'ya ve Milli Takıma başarı diledi. - ANTALYA