UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar

14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'na az bir süre kala UEFA, devrim niteliğinde bir karar almaya hazırlanıyor.

FUTBOLCU SAYISI ARTACAK

Sky Sports'un haberine göre UEFA, EURO24'te takımların oyuncu sayısını 23'ten, 26'ya çıkarma kararına yeşil ışık yaktı. Bu önerinin ilk olarak iki hafta önce Düsseldorf'ta tüm ülkelerin teknik direktörlerinin katıldığı bir toplantı sırasında dile getirildiği ve Pazartesi günü yapılan UEFA ulusal müsabakalar komitesi toplantısında delegelerin Euro 2024 kurallarının değiştirilmesi lehinde oy kullandığını öğrenildi. Haberde kararın henüz kesinleşmediği, UEFA yürütme komitesinin (EXCO) kural değişikliğini onaylaması gerektiği belirtildi.