İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu

İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Ramazan Karacif'in getirildiği açıklandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü belli oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, "Ramazan Karacif, uzun zamandır federasyonumuz bünyesinde yer alıyor. Milli futbol takımlarımızda teknik direktör, koordinatör, antrenör olarak yer alıp aynı zamanda lig yürütme kurulu başkanlığı görevlerini başarıyla yerine getiren hocamıza ve teknik ekibimize başarılar diliyor, yeni görevinin camiamız adına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.