- Vincenzo Montella'dan istifa sorusuna tepki!

VİYANA - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya'ya karşı alınan 6-1'lik yenilginin ardından; 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' şeklinde gelen soruya tepki gösterdi. Montella, sorunun provokasyon amacı taşıdığını söyleyerek cevap vermedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ernst Happel Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bu sonuç için üzgünüm"

"Öncelikle buraya gelen ve evden bizi izleyen taraftarlarımız için üzgün olduğumuzu söylemeliyim" diyerek sözlerine başlayan Montella, "Ama baktığınızda ilk yarıdaki futbolla ikinci yarıdaki futbol çok farklı iki maç oldu. İlk yarıda iyi futbol oynadığımızı söyleyebilirim, sadece bazı pozisyonlarda hatalıydık ve bu onlara golleri verdi. Geliştirmemiz gereken kesin bir şey var, o da gol atmak. İlk yarıda çok sayıda pozisyona girdik ama sadece bir gol attık. İkinci yarıda beni üzen konu ise onların golünden sonra birlikteliğimizi bozduk ve mesafeleri açmaya başladık ve sonrasında olanlar oldu. Bu sonuç için üzgünüm, bazı test etmemiz gereken bölgeler vardı, açıkçası istediğimiz cevapları aldım. Bugünden itibaren bütün maçları seyretmeye devam edeceğiz ve en iyi grubu en iyi şekilde getirmeye çalışacağız" cümlelerine yer verdi.

"Denge getirmemiz gerekiyor"

İtalyan çalıştırıcı, milli takımın bazı şeyleri daha fazla geliştirmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Denge getirmemiz gerekiyor. İyi gittiğimiz dönemde havaya giriyor gibi olsak da pozitif anları daha iyi sindirmemiz gerekiyor, bugün de negatif anları daha iyi sindirmemiz gerekiyor. Gelişebilmemiz için bunlar yapıcı olmalı. Geçmişte baktığınızda Fransa'yı yenip İzlanda'ya kaybediyorduk ya da Hollanda'yı yeniyorduk daha düşük bir takıma yeniliyorduk, baktığınızda şu anda olması en doğru zaman çünkü bu bizi geliştirecektir" ifadelerini kullandı.

"İlk yarıda sahaya sürdüğümüz oyuncular sürekli beraber oynamadı"

"Geriden oyun kurarak risk aldığınızı düşünüyor musunuz?" şeklinde gelen bir soruya Montella, "Aslında risk aldığımız bir nokta yoktu, o bölgede rakamsal üstünlüğümüz de vardı, 7'ye 5 oyun kuruyorduk. O dönemde bazı iyi çıkışlarımız da oldu bazen de çıkamayınca öne oynamamız gerekiyordu. O konuda bir risk aldığımızı düşünmüyorum. Golleri biz ikinci yarıda yedik, ilk yarıya nazaran. Bu mağlubiyetin analizini çok iyi yapmamız gerekiyor. İlk yarıda oynadığımız futbol çok fena değildi, tüm detayları unutmamak gerek. İlk yarıda sahaya sürdüğümüz oyuncular sürekli beraber oynamadı, kulüplerinde de az oynayan futbolcular vardı, belki bu ritme alışık olmayan oyuncular da vardı. Bunu da hesaba katmak gerek. İlk yarıda neden memnundum, çünkü hem cesaret vardı hem de arzululardı, pozisyonlara da girdik. Bu ağır mağlubiyetten sonraki dengelerin benim tarafımdan gelmesi gerekiyor. Almanya galibiyetinden sonra da dengeli kalmamız gereken anlar vardı, bunu bu maçta yaşamamız bizim için çok daha verimli olacak. Çünkü çok fazla da pozisyona girdik. Oynadığımız ilk yarı itibarıyla çalışmaya devam edeceğim, çünkü ikinci yarıda belki ağır tokatlar yemiş olabiliriz ama böyle bir ağır mağlubiyetten sonra kendi içsel sorunlarımızı da çözmemiz gerekiyor" cevabını verdi.

"30 yılda hep bu sorunların oluşturulduğunu görüyorum"

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de son haftalarda yaşanan olayların kendisini etkilemediğine de vurgu yaparak, "O pozisyonda rakamsal üstünlüğün varsa oyunu kurmak zorundasın. Son 30 metrede 7 kişi varsa senden, rakipten 5 kişi varsa oyun kurmak zorundasın. Bu oyunu kuramıyorsan, üstünlüğü sağlayamıyorsan başka bir spor yapmamız gerek. Rakipler adam adama oynarlarsa tabii ki bu riski almayacağız. Bu tarz oyun kurmalar ve oyun kurguları oturduğunda sana maç esnasında cesaret veriyor. İkinci yarıyı tekrar seyretmedim ama ikinci yarıda arkadan daha az oyun kurduk ve daha fazla gol yedik. Zorlandığımız bir andı ve cesaret eksikliği yaşandı. Bu sadece benim için değil futbolcularım için de geçerli. 30 yıldır bu işin içindeyim, 30 yılda hep bu sorunların oluşturulduğunu görüyorum, zihinsel gücüm olmasaydı bu işi yapmamam gerekiyordu" değerlendirmesinde bulundu.

'İstifa' sorusuna tepki

Vincenzo Montella, bir basın mensubunun 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna ise tepki gösterdi. Montella, "Sorunuza cevap vermeyeceğim çünkü provokasyon olduğunu düşünüyorum. Siz soru sorarken hata yaptığınızda işi bırakıyor musunuz? Gereksiz bir provokasyon olduğunu düşünüyorum ve cevap vermeyeceğim" dedi.