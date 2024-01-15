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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella Beşiktaş'ı ziyaret etti

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti ve yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kulüp ziyaretlerini sürdüren A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugün de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş'ın konuğu oldu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Teknik Direktör Fernando Santos ile bir araya gelen Montella, üç isme de yeni görevlerinde başarılar diledi.

Uçar, Aybaba ve Santos ile fikir alışverişinde bulunan İtalyan teknik adam, daha sonra tesisleri gezdi ve takımın antrenmanını takip etti. Montella'nın ziyaretinde A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ile A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay da yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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