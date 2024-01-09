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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etti

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etti. Montella, burada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etti. Montella, burada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile bir araya geldi.

Vincenzo Montella, dün de Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ziyarette bulunmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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