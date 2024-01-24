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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir-Fenerbahçe maçını tribünden izledi

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Başakşehir - Fenerbahçe maçını protokol tribününden takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir- Fenerbahçe müsabakasını tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Başakşehir - Fenerbahçe maçı için Fatih Terim Stadyumu'na geldi. İtalyan teknik adam mücadeleyi protokol tribününde A Milli Futbol Takımı teknik heyetinde görev alan yardımcılarıyla birlikte izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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