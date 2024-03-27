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TFF Başkanı Büyükekşi'ye Avusturya'da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git

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A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynadığı maç sonrası, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Türk taraftarlar tepki gösterdi ve istifa çağrısı yaptı. Kendisini fark eden bir taraftarın "Sattınız ülkeyi, sattınız. Defol git" diye bağırdığı anlar cep telefonuyla kaydedilen görüntülere saniye saniye yansıdı.

6-1'LİK YENİLGİ SONRASI "İSTİFA" SESLERİ

Avusturya'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan hazırlık maçında, binlerce Türk vatandaşı tribündeki yerini aldı ve milli takımı destekledi. Millilerin 6-1'lik ağır yenilgisiyle sonuçlanan maçın ardından, bazı taraftarlar TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti.

TFF Başkanı Büyükekşi'ye Avusturya'da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git

TARAFTARLAR KENDİSİNİ FARK EDİNCE ORTALIK KARIŞTI

Büyükekşi, eşiyle birlikte gittiği maçın ardından, stattan taraftarların arasından geçerken görüldü. Sosyal medyada yayınlanan videoda, bir taraftarın "Beşiktaş ile ne alıp veremediğin var senin ya?" dediği duyuldu. Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım kadrosuna dahil edildikten sonra Ümit Milli Takıma geri yollanması gündem olmuştu.

TFF Başkanı Büyükekşi'ye Avusturya'da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git

"DEFOL GİT, ÜLKEYİ SATTINIZ"

Taraftarların kendisini fark etmesiyle hızlı şekilde olay yerinden ayrılmaya çalışan Büyükekşi'ye, tepki gösterenlerin sayısı da aynı hızda arttı. Bazı taraftarlar, "İstifa", "Büyükekşi defol git" diye bağırırken, bir kişinin "Sattınız ülkeyi, sattınız" dediği duyuldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Futbol Takımı Mehmet Büyükekşi Avusturya Spor Haberler

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Yorumlar (1)

işinize geldiği gibi müslüman olmayın:

nekadar başarısız adam varsa hep bişeylerin başında şu ülkede

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