Başarısı karşılıksız kalmadı! Semih Kılıçsoy A Milli Takım'a hayırlı olsun
Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, ligde gösterdiği başarılı performans sonucu A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın dikkatini çekti. Semih, mart ayında Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında ilk kez milli formayı giyecek.
Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Semih Kılıçsoy'un son zamanlardaki performansı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın dikkatini çekti.
MONTELLA KADROYA ALACAK
Fanatik'in haberine göre, Vincenzo Montella, Semih Kılıçsoy'u gelecek ay Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında kadroya alacak.
9 GOLE KATKI SAĞLADI
Siyah-beyazlı forma ile bu sezon toplamda 13 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 8 gol atarken 1 de asist kaydetti.