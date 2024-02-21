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Başarısı karşılıksız kalmadı! Semih Kılıçsoy A Milli Takım'a hayırlı olsun

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Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, ligde gösterdiği başarılı performans sonucu A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın dikkatini çekti. Semih, mart ayında Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında ilk kez milli formayı giyecek.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Semih Kılıçsoy'un son zamanlardaki performansı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın dikkatini çekti.

MONTELLA KADROYA ALACAK

Fanatik'in haberine göre, Vincenzo Montella, Semih Kılıçsoy'u gelecek ay Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında kadroya alacak.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Siyah-beyazlı forma ile bu sezon toplamda 13 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 8 gol atarken 1 de asist kaydetti.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Funsadil Funsadil:

Milli takıma güç katacağı kesin..

22
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Erkan ŞENER:

Adam gibi golcü işte

17
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Turkuaz TV:

Seneye Barcada bence hayırlı olsun

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onur aksakal:

travzonni bir olarak semihi travzonspora davet edeyuruz daa

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slim shady:

Tam bir yerli!

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