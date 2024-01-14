A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Samsun'da

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Samsun'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında kendi Sahasında Sivasspor ile karşılaşacak Samsunspor'a A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ziyarette bulundu. A takım ve altyapı tesislerinde incelemelerde bulunan Vincenzo Montella, daha sonra yetkililerden bilgi aldı.

Sabah saatlerinden itibaren Samsun'da ziyaret ve görüşmelerde bulunan Vincenzo Montella, daha sonra da Samsunspor ile Sivasspor karşılaşmasını izlemek üzere 19 Mayıs Stadyumu'na geldi. Montella burada kendiyle fotoğraf çekinmek isteyen taraftarların isteklerini de kırmadı. - SAMSUN