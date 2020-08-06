6 aylık evli damat kayınpederini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı
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6 aylık evli damat kayınpederini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı

TOKAT'ta 6 aylık evli olan Bilgin Babur (22), tartışma sonucu babasının evine giden eşi Edanur Babur'u almak için gittiği kayınpederinde dehşet yarattı.

6 aylık evli damat kayınpederini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı
06.08.2020 03:08 | Son Güncelleme: 06.08.2020 03:12

TOKAT'ta 6 aylık evli olan Bilgin Babur (22), tartışma sonucu babasının evine giden eşi Edanur Babur'u almak için gittiği kayınpederinde dehşet yarattı. Tartıştığı kayınpederi İbrahim Batarya'yı (47) tabancayla vurarak öldüren genç damat, kayınvalidesi Gülşen Batarya'yı (42) ise yaraladı. 

Olay, gece saatlerinde kent merkezi 600 Evler Mahallesi İmamlık Caddesinde meydana geldi. Bilgin Babur, eşi Edanur Babur ile 6 ay önce severek evlendi. İki arasında bir kaç gün önce yaşanan tartışma üzerine Edanur Babur, babasının evine döndü. Bilgin Batur, iddiaya göre bugün gece saatlerinde eşini almak amacıyla kayınpederi İbrahim Batarya'nın evine gitti. Eşi ile evin önünde konuşurken, kayınpederi İbrahim Batarya ve kayınvalidesi Gülşen Batarya yanlarına geldi. Genç evliler arasında süren konuşma, Batarya çiftinin de katılmasıyla sözlü tartışmaya döndü. Bu sırada Bilgin Babur, üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile kayınpederi İbrahim ve kayınvalidesi Gülşen Batarya'ya 6 el ateş etti. Kurşunların ikisi Gülşen Batarya'ya, 4'ü ise İbrahim Batarya'ya isabet etti.

Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından İbrahim Batarya'yı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, eşi Gülşen Batarya'yı ise Tokat Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak İbrahim Batarya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gülşen Batarya'nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kayınpederinin evinin önünde dehşet yaratan damat Bilgin Babur ise olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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