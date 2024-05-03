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Tokat'ın Niksar ilçesinde ambulans ile panelvan aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada, ambulans ile panelvan araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ambulans ile panelvan aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, İ.U. idaresindeki ambulans ile petroller mevkiinden Tokat il merkezine doğru seyir halindeki M.S. yönetimindeki Fiat marka panelvan araç çarpıştı. Kazada panelvan araçtaki sürücü ile E.S. ve Z.A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Niksar Tokat Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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