Tokat'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 2 Mayıs Tokat'ta nerede deprem oldu?

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TOKAT'TA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Tokat'ta 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

TOKAT'TA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Tokat'ta meydana gelen deprem saat 09:07'de gerçekleşti. Deprem 3.4 şiddetinde meydana geldi.