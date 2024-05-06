Çimentaş Elazığspor, Erbaaspor'la hazırlık maçı için Tokat'a gitti
Elazığspor, TFF 3. Lig Play-Offlarına katılacak olan Erbaaspor'la hazırlık maçı yapmak üzere Tokat'a gitti. Maç öncesi her iki takım da son stratejilerini belirlemek için sahada olacak.
Çimentaş Elazığspor, Erbaaspor'la oynayacağı hazırlık maçı için Tokat'a gitti.
TFF 3. Lig Play-Offlarına 3. turdan katılacak olan Elazığspor, hazırlık maçında kendisi gibi 3. turdan Play-Offlara katılacak olan Erbaaspor'la karşılaşacak. Bu maç için sabah saatlerinde karayoluyla Tokat'a geçen bordo-beyazlı kafile, konakladığı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı. Önümüzdeki hafta oynanacak olan Play-Off 3. tur maçları öncesi her iki takım da son stratejilerini belirlemek için sahada olacak. 7 Mayıs Salı günü saat 15.00'da başlayacak olan hazırlık maçına Erbaa İlçe Stadı ev sahipliği yapacak. - ELAZIĞ