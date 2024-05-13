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Niksar'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada bir kişi yaralandı ve araç hurdaya döndü. Direğin yerinden oynamaması dikkat çekti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobili ile elektrik direğine çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken direğin yerinden oynamaması dikkatlerden kaçmadı.

Niksar'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Çepnibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kazada otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araç hurdaya dönerken direğin yerinden bile oynamaması dikkatlerden kaçmadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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