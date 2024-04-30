Tokat'ın Niksar ilçesinde yapılan uygulamada 39 motosiklet kontrol edildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada 39 motosiklet kontrol edildi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, gürültü kirliliğini engellemek için abartı egzozlu motosiklet kullananlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Trafik ekipleri, 5 günde yaptıkları uygulamada 39 motosikleti kontrol etti. Kontrollerde ehliyetsiz ile abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücülere toplam 288 bin 733 lira para cezası kesildi, 8 motosiklet trafikten men edildi.