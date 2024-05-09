Tokatlı Bitki Uzmanı Arap Sümbüllerini Doğal Merhem Haline Getiriyor

Tokatlı bitki uzmanı Havva Çifçier, ilkbaharda çiçek açan Arap sümbüllerini toplayarak doğal bir merhem haline getiriyor.

Tokat'ta ilkbahar mevsiminde erken çiçek açan Arap sümbülleri doğayı renklendirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte bazı dağ sümbülleri beklenenden erken çiçek açtı. Kentin çeşitli noktalarındaki ormanlık alanlarda, çayırlarda ve kayalık yamaçlarda göz alıcı bir görüntü oluşturan Arap sümbülleri, doğaseverlerin de ilgisini çekiyor. Tokatlı bitki uzmanı Havva Çifçier, erken açan Arap sümbüllerini toplayarak, doğal bir merhem haline getiriyor.

"Vücuttaki yaralara doğal çözüm sunuyor"

Havva Çifçier, bitkinin sağlığa olan faydalarını antalarak, "Elimdeki Arap sümbülü, diğer adıyla yabani sümbül. Çocukluğumuzdan beri bilinen ancak eski zamanlarda kullanımı pek teşvik edilmeyen bir bitkiydi. Yıllarca yaptığım araştırmalar sonucunda bu bitkinin oldukça faydalı olduğunu öğrendim. Özellikle topuk çatlaklarına ve vücuttaki yaralara doğal bir çözüm sunuyor. Zeytinyağı ile karıştırılarak güneşte bekletilen Arap sümbülü, haftalar içinde etkili bir şekilde yaraların iyileşmesine yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

Çifçier, Arap sümbülü merhemini zehirli olduğu için içilmesini kesinlikle önermediklerini belirtti. Çifçier, bitkinin yağlarını kaybetmemesi için topladıktan sonra hızlı bir şekilde işlediklerini ve saf zeytinyağı ile birleştirerek güneşte beklettiklerini, böylece etkili bir doğal merhem elde ettiklerini ifade etti. - TOKAT