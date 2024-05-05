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Tokat'ın Erbaa ilçesinde evde tüp patlaması: 1 yaralı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Kuruçay Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde mutfak tüpü patladı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında evde tek olan Duran Yıldız yaralandı ve Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama sonucu evde hasar meydana geldi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kuruçay Mahallesi Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı Caddesi'nde Duran Yıldız'a ait tek katlı evde mutfak tüpü patladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında evde tek olduğu öğrenilen ve yaralanan Duran Yıldız, sağlık ekibince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama sonucu evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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