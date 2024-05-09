Tokat'ta çevrim içi söyleşi düzenlendi
Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu, çocuk edebiyatı ve karikatür dünyasını tanıtmak amacıyla çevrim içi söyleşi programı düzenledi. Yazar Behiç Ak'ın katıldığı etkinlikte, yazarlık serüveni ve kitaplarını yazarken esinlendiği olaylar gibi konular ele alındı. Ak, etkinlik sonrasında okul yönetimi ve öğrencilere teşekkür etti.
Tokat'ın Turhal ilçesinde bir ortaokulda çevrim içi söyleşi düzenlendi.
Atatürk Ortaokulu yönetimince, çocuk edebiyatı ve karikatür dünyasını tanıtmak için çevrim içi söyleşi programı düzenlendi.
Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe yazar Behiç Ak katıldı.
Ak, yazarlık serüveni, kitaplarını yazarken hayatındaki hangi olaylardan esinlendiği, okuyup yazmanın birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü etkisi gibi konularla ilgili bilgi verdi.
Ak, etkinlik dolayısıyla Atatürk Ortaokulu yönetimi ve öğrencilerine teşekkür etti.