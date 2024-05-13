Tokat'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında, cip ile otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Niyazi Doğan (52) yönetimindeki 60 AFA 456 plakalı cip, Fidanlık bölgesinde Ferhat Evcimen (34) idaresindeki 60 BD 711 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Canan Doğan (47), Muhammet Emir Doğan (10), Eren Doğan (4), Okan Ağcataş (34) ve İbrahim Dursun (40) yaralandı.
Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.