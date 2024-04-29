Tokat'ta şiddetli sağanak etkili oldu
Tokat'ta akşam saatlerinde yaklaşık 20 dakika boyunca şiddetli yağmur yağdı. Sağanak sonrası yollarda su birikintisi oluştu ve sürücüler zorlandı. Belediye ekipleri bazı bölgelerde çalışmalar yaptı. İl genelinde ise kısa süreli yağışlar görüldü.
Tokat'ta sağanak etkili oldu.
Kentte akşam saatlerinde yaklaşık 20 dakika boyunca şiddetli yağmur yağdı. Sağanak sonrası Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndaki yolda su birikintisi oluştu. Sürücüler yolda ilerlemekte zorlandılar.
Bazı bölgelerde belediye ekipleri çalışmalar yaptı.
İl genelindeki bazı bölgelerde de kısa süreli yağış görüldü.