Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta şiddetli sağanak etkili oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta akşam saatlerinde yaklaşık 20 dakika boyunca şiddetli yağmur yağdı. Sağanak sonrası yollarda su birikintisi oluştu ve sürücüler zorlandı. Belediye ekipleri bazı bölgelerde çalışmalar yaptı. İl genelinde ise kısa süreli yağışlar görüldü.

Tokat'ta sağanak etkili oldu.

Kentte akşam saatlerinde yaklaşık 20 dakika boyunca şiddetli yağmur yağdı. Sağanak sonrası Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndaki yolda su birikintisi oluştu. Sürücüler yolda ilerlemekte zorlandılar.

Bazı bölgelerde belediye ekipleri çalışmalar yaptı.

İl genelindeki bazı bölgelerde de kısa süreli yağış görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

20 Dakika Tokat Hava Durumu Yerel Haberler Trafik Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title