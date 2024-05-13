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Tokat'ın Zile ilçesinde Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi kullandığı otomobil kaza yaptı

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Tokat'ın Zile ilçesinde Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Tokatlı Ü.Ş'nin kullandığı otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Tokatlı Ü.Ş'nin kullandığı otomobil ciple çarpıştı. Meydana gelen kazada araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, 10.30 sıralarında Zile kampüs kavşağına meydana geldi. İddiaya göre, H.E yönetimindeki ciple Ü.Ş idaresindeki Volkswagen markalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs kontrol amacıyla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Otomobil sürücüsünün Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi olarak görev yapan Ü.Ş olduğu öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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