Tokat'ta mayıs karı yaylayı beyaza bürüdü

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi Tokat'ın yüksek kesimlerinde yağan yağmurun yerini kara bırakmasına neden oldu. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Taşlıca Köyünde bir vatandaş kar yağışını cep telefonu ile görüntüledi. Kar yağışıyla Taşlıca Yaylası mayıs ayında beyaza büründü. Görüntülerde bir çalmanda bulunan koyunların da üstünün karla kaplandığı görüldü.