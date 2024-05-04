Tokat'ta Kene İlaçlama Çalışması

Tokat'ta kene ile mücadele kapsamında il genelindeki büyükbaş hayvanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, yaz aylarında Tokat ve çevresinde görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla mücadele kapsamında il genelindeki tüm büyükbaş hayvanların ilaçlanması amacıyla başlattığı çalışma kapsamında büyükbaş hayvanlar, ayda bir görevlilerce ilaçlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin de köylerde yürütülen çalışmalara katıldı.

Şahin, AA muhabirine, KKKA hastalığının genelde orta ve kuzey Anadolu'da görüldüğünü söyledi.

Tokat'ın KKKA hastalığıyla ilgili riskli iller arasında bulunduğuna işaret eden Şahin, "Keneler genelde ilkbahar ve yaz aylarında aktif hale geçiyor. Bu konuda yıl boyunca bilgilendirmeleri yapıyoruz. Hayvanlar meraya çıkmadan önce kene ilacını ya personelimiz ya da muhtarlarımız vasıtasıyla üreticilerimize dağıtıyoruz. Meraya çıkmadan önce ilaçlanması yapılıyor. Bu sene 9 bin doz kene ilacı dağıttık." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Şahin, "İl genelinde 212 bin hayvanın ilaçlanması yapıldı. Bu konuda Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığının hazırladığı broşürleri çiftçi eğitimi yaparak dağıtıyoruz, bunları anlatıyoruz. İnşallah 2024 yılında da insan ölümünün olduğu vakalar yaşamayız. Yoğun ilaçlama dönemine katkı veren mesai arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum." dedi.