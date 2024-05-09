Tokat'ın yüksek ilçesi Başçiftlik'te meyve ağaçları yeni çiçek açtı

1425 rakımlı Başçiftlik ilçesinde ilkbahar etkisini mayıs ayında gösterirken zirai faaliyetler de geç başlıyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Koç, yaptığı açıklamada, "Manav tezgahında gördüğünüz bir meyvenin Başçiftlik'teki ağacının çiçek halini görmek, burada doğal ortamında geç turfanda meyve üretimi yapılıyor anlamına gelir. Tokat Valiliği koordinesinde 2021 yılında başlatılan 'Tokat Tarım Projesi' kapsamında 1000 dönümlük alanda 'Geç Turfanda Meyve Bahçesi' oluşturuldu. Meyve bahçesine 85 bin meyve fidanı dikildi. İl Özel İdare desteğiyle sulama sistemleri oluşturuldu. İlçede kurulan geç turfanda meyve bahçesinde bulunan meyve ağaçlarımız bu sene de çiçeklerini açtı. Personelimiz tarafından bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Geç turfanda meyve bahçemiz ilerleyen yıllarda hem ilçe hem de bölge ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacaktır." dedi.