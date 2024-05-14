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Tokat Valiliği ve İl Özel İdaresi Geri Dönüşümle Mobil Mutfak Projesini Tamamladı

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Tokat Valiliği ve İl Özel İdaresi, 20 milyon TL'lik bütçeyle başlatılan mobil mutfak projesini geri dönüşüm ve ekonomik kullanım ilkeleriyle sadece 1.5 milyon TL'ye tamamlayarak önemli bir kamu tasarrufu sağladı.

Tokat Valiliği ve İl Özel İdaresi, 20 milyon TL'lik bütçeyle başlatılan mobil mutfak projesini geri dönüşüm ve ekonomik kullanım ilkeleriyle sadece 1.5 milyon TL'ye tamamlayarak önemli bir kamu tasarrufu sağladı.

Tokat Valiliği ve İl Özel İdaresi, doğal afetlerde kullanılmak üzere 20 milyon TL'ye mal olacak bir mobil mutfak projesini geri dönüşümle sadece 1.5 milyon TL'ye mal etti. Bu başarılı geri dönüşüm projesi, yıkılan Tokat Valiliği mutfağından kalan eşyalar ve ihraç fazlası konteynerlerin kullanımıyla gerçekleştirildi. Yapılan mobil mutfak, kamu tasarrufuna büyük bir örnek teşkil ediyor. Geri dönüşüm ve ekonomik kullanım ilkeleriyle hazırlanan bu mutfak, Tokat Devlet Hastanesi önünde vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunarak kullanıma açıldı. Bu proje, hem çevresel sürdürülebilirliği destekliyor hem de kamu kaynaklarının verimli kullanımına örnek oluyor.

"20 milyonluk mutfağı geri dönüşümle kendi imkanlarımızla 1,5 milyona mal ettik"

Tokat İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen başarılı bir proje olan mobil mutfak aracını ilk kullanımda ziyaret eden Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Şu anda Tokat İl Özel İdaremizce yapılmış olan mobil mutfak aracını ilk kullanımda ziyaret ettik. Hastanemize gelmiş olan vatandaşlarımıza çorba ikramında bulunduk. 6 Şubat depreminin yıkıcı etkileri sürecinde biz Tokat olarak bilindiği üzere Adıyaman Gölbaşı'nda bulunuyorduk. O süreçte ihtiyaçlarımızın analizini ortaya koymaya çalışmıştık. Bu analizlerden ortaya çıkan sonuçlardan birisi de ilimizde muhakkak mobil mutfağın ve mobilize edinilebilecek fırınların da bulunması gerektiğiydi. Şu anda mobil mutfağımızı il özel idaremizin atölyelerinde tabirle geri dönüşümlü bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Yıkılacak olan hükümet konağımızdaki mutfak materyallerinden yine eski bir ihracat ithalat konteynerinden bu güzel eser ortaya çıktı. Anahtar teslim fiyatı yaklaşık olarak 20 milyon ve biz içerisindeki tüm dönüşümü 1 buçuk milyon liradan biraz daha az bir bedelle gerçekleştirmiş olduk. Burada atölyemizde çalışan özel idaremize bağlı olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Tokat'ta depremlere hazırlıkla ilgili olarak koordinasyonu en üst düzeyde tutma anlamında da sürekli olarak bundan sonra da çalışmalarımız, tatbikatlarımız devam edecek. Arama kurtarma ekiplerimizle, yardımcı kuruluşlarımızla, gönüllülerimizle sürekli olarak hazırlık içerisinde olmaya, bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlar ise mobil mutfağı hizmete kazandıranlara teşekkür etti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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