Tokat'ta evin bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı
Tokat'ın Geyras mevkisinde bir evin bahçesinde bulunan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kıskaç yardımıyla yakalanarak ormanlık alana salındı.
Tokat'ta bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından alınarak ormanlık alana salındı.
Geyras mevkisinde bir evin bahçesinde yılan bulunduğunu gören vatandaşlar, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekipler, bahçede bulunan yılanı kıskaç yardımıyla yakalayarak çuvala koydu, ardından ormanlık alanda doğaya bıraktı.