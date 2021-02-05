5 Şubat Cuma hava durumu! Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu! Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava bulutlu mu olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 5 Şubat Cuma günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

5 ŞUBAT 2021 CUMA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkâri çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, ülkenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın kuzey kesimlerde genellikle batı ve güneybatılı, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz'in doğu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğusu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

DÜZCE °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

AMASYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

HAKKARİ °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

VAN °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

5 ŞUBAT 2021 CUMA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın kuzey kesimlerde genellikle batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

5 ŞUBAT 2021 CUMA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Bartın, Karabük illeri ile Bolu'nun kuzey ilçelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

5 ŞUBAT 2021 CUMA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Bölge geneli az bulutlu, Çanakkale civarı puslu geçecek. Sabah ilk saatlerde ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde sis, güney ve kıyı kesimlerde pus beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: 1-2 derece artacak. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Bölge genelinde Kuzey ve Kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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