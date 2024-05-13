Diyarbakır'da sağanak yağış etkili oluyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kısa süreli sağanak yağış etkili oldu.

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü; Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa için bugün gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aralıklı yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarıları yapıldı.

Diyarbakır'da ise öğleden sonra kısa süreli sağanak yağış etkili oldu.