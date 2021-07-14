5. Darbe ile Mücadele Sempozyumu Bakan Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi

5. Darbe ile Mücadele Sempozyumu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla İstanbul Üniversitesi'nde düzenlendi.

5. Darbe ile Mücadele Sempozyumu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla İstanbul Üniversitesi'nde düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde Türkiye Hukuk Platformu ve İstanbul 2 Nolu Barosu işbirliğinde düzenlenen ve İstanbul Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı 5. Darbe ile Mücadele Sempozyumu yapıldı. İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen 5. Darbe ile Mücadele Sempozyumu'na Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak katıldı.

"MİLLETİMİZ SOKAKLARDA NASIL NÖBET TUTTUYSA HUKUK NÖBETİNİ DE TÜRK YARGISI TUTMUŞTUR"

Burada bir konuşma yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz gecesinin bir kırılma noktası olduğuna belirterek, "Milletimizle birlikte bu darbe girişimine nasıl karşı çıkıldığı dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak bir geceyi hep beraber yaşadık. Türkiye, vesayetten prangalarını kurtardıkça her alanda geleceğe daha büyük adımlarla yolculuğu devam edecektir. Vesayette kalıcı bir mücadeleyi başarılı bir şekilde tamamlamanın zirvesi yeni ve sivil bir anayasadır. Bize göre vesayetle mücadele bu anlamda anayasayla taçlanmalı ve bu mücadele başarıyla sonuçlanmalıdır. 1982 Anayasası'nın ruhuna sinen bu vesayetçi ruhtan hepimizin ülke ve millet olarak kurtulması gerekmektedir. Yarınlarımıza bırakacağımız en önemli bir miras yeni, sivil, daha demokratik bir anayasıdır. Yargı darbesi olarak da tarihte yerini alan bu girişim FETÖ'nün milli iradeye karşı en ahlaksız en çirkin en hayasız göstergelerinden biriydi. Milletimiz nasıl demokrasi nöbetlerini sokaklarda tuttuysa hukuk nöbetini, demokrasi nöbetini, anayasa nöbetini Türk yargısı o geceden itibaren cuntacılardan hesap sorarak başlatmış ve hala sürdürmeye devam etmektedir" dedi.

5. Darbe ile Mücadele Sempozyumu'nun açılış konuşmasından sonra İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak'a kendi kitabı "Milletin Davası"nı takdim etti.

(Deniz Zeybek - Alper Suat Tutaşı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı