ETÜ'de Yapay Zeka Söyleşi Programı Gerçekleştirildi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Bilişim Sektöründe Girişimcilik ve Kariyer: Yapay Zeka Uygulamaları isimli söyleşi programı düzenlendi. Programda İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker, yapay zeka alanında yaşanan son gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Bilişim Sektöründe Girişimcilik ve Kariyer: Yapay Zeka Uygulamaları isimli söyleşi programı gerçekleştirildi.

ETÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARPAM) ile öğrenci topluluklarından Kariyer Kulübü ve Bilgisayar Mühendisliği Kulübü iş birliğiyle Kariyer Günleri Programı kapsamında düzenlenen söyleşinin konuğu İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Silikon Vadisi'nde bulunan OptiWisdom adlı yapay zeka şirketinin kurucusu Prof. Dr. Şadi Evren Şeker oldu.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Demir Aydın, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

ETÜ öğrencilerini sektörün önde gelen isimleriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen programda gençlere seslenen Prof. Dr. Şeker, teknolojinin hızla ilerlediğine dikkat çekerek, bilişim dünyasında yer almak isteyen girişimcilere tavsiyelerde bulundu ve yapay zeka alanında yaşanan son gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

İlgiyle takip edilen söyleşi, öğrencilerin sektöre dair merak ettikleri soruları Şeker'e sorması ile sona erdi. - ERZURUM