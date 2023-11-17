İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da Prematüre Çocuklar İle Etkinlik Düzenlendi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da prematüre doğan çocuklar ve aileleri ile bir etkinlik düzenlendi. Dünya Prematüre Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, hastanede tedavi gören çocuklar, aileleri ve doktorları bir araya geldi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da (İÜC) yenidoğan kliniğinde prematüre doğup hayata bağlanan çocuklar ve aileleri ile halen tedavileri süren çocuklar bir araya geldi. ???????

Yeşilköy'deki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde "Dünya Prematüre Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında hastanede tedavi görüp taburcu olan çocuklar, aileleri ve doktorlarıyla birlikte pasta kesti.

Basın mensuplarına konuşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural, "17 Kasım Dünya Prematüre Günü"nü anlamlı bir şekilde kutladıklarını söyledi.

Prematüre sürecinin çok ağır ve uzun bir dönem olduğunu belirten Vural, "Ülkemizde her sene 150 bin kadar bebek erken ve prematüre doğuyor. Bunların 50 bini çok ağır prematüre, yani 1500 gramın altında doğuyor. Çok büyük sayılar bunlar. Ama ülkemizde artık çok iyi eğitim almış oldukça iyi sayıda yeni doğan uzmanı ve yeni doğan hemşireleri var. Ayrıca 13 bin kadar da yeni doğan yoğun bakım yatağı var. Ülkemizde hemen hemen erken doğan tüm bebeklere yeterli bakım verilebiliyor." dedi.

Anne ve prematüre bebek aynı odada kalıyor

Vural, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Yerleşkesi'nde prematüre bebeklerin anneleriyle birlikte aynı odada kalabildikleri bir servis açtıklarını söyledi.

Anne ile prematüre doğarak yoğun bakım tedavisi gören bebeklerin aynı odada kalmasının Türkiye ve dünyada çok az örneği olduğunu belirten Vural, "Bu şekilde anneyle bebek arasındaki bağın kopmamasını sağlıyoruz. Anne birebir gün içinde bebeğin bakımını yapabiliyor, dokunabiliyor, emzirebiliyor. Bu anne için de psikolojik olarak önemli bebek için de çok önemli." ifadelerini kullandı.

Vural, erken doğum yapma riski olan annelerin yenidoğan uzmanının olduğu hastaneleri tercih etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Anneler duygularını anlattı

Erken doğum ve sarılık nedeniyle çocuğu kuvözde bulunan Gözde Akat, bebeğiyle birlikte aynı odada olmasının kendisi için iyi olduğunu söyledi.

Ayşe ismini verdikleri bebeğiyle yoğun bakımda birlikte olmasının kendilerine ekstra bir güven verdiğini dile getiren Akat, "Çocuğumla birlikte aynı yerdeyim ve çocuğuma ne yapılıyor, nasıl ilgileniyor her şekilde görebiliyorum. Onu görebilmek ekstra bir güvende hissettiriyor kendimizi." dedi.

Çocuğu prematüre doğan ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yenidoğan Bilim Dalı'nda Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Alp Ünkar ise çocuğuyla etkinliğe katılmasının kendisi için ayrı bir heyecan kaynağı olduğunu söyledi.

Kızının ilk kez bu etkinliğe katıldığını dile getiren Ünkar, "Özel bir gün geçiriyorlar. Tıpkı onlar gibi prematüre doğmuş ve sağlıkla büyümekte olan diğer çocukları görebiliyorlar. Onların içinde aslında özel olmasının başka bir sebebi de bir bütünün parçası olduklarını daha iyi anlayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Ünkar, kızından dolayı prematüre çocuğu olan anneleri çok daha iyi anlayabildiğini kaydetti.